Офис партии Саакашвили в столице Грузии подвергся ночью нападению неизвестных

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Толпа неизвестных разгромила офис партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единое национальное движение» в социальных сетях.
Отмечается, что в 01:30 мск представители партии Саакашвили сообщили в социальных сетях о 30-40 неизвестных, которые пришли в офис в сопровождении правоохранительных органов. Позже в партии добавили, что злоумышленники пробыли в помещении более тридцати минут, и их было около ста.
Согласно информации источника, в здании были выбиты окна и повреждено оборудование партии. В произошедшем партия обвинила режим Бидзины Иванишвили.
В настоящее время МВД еще не делало комментариев по данной ситуации.
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Согласно информации источника, в здании были выбиты окна и повреждено оборудование партии. В произошедшем партия обвинила режим Бидзины Иванишвили.
В настоящее время МВД еще не делало комментариев по данной ситуации.
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Екатерина Коршунова