Офицеров ВС РФ осудили за неотражение атаки ВСУ

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Двоих офицеров ВС России впервые осудили за неотражение атаки ВСУ. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
«Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — рассказал источник изданию.Отмечается, что мужчин не лишили воинского звания, поэтому после отбывания наказания или досрочного освобождения они смогут снова приступить к службе в российских войсках.
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Алина Юрчак