Омичка, управлявшая авто без прав, влетела в курилку, сбив двух женщин

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В Омске женщина, не имеющая водительского удостоверения, влетела в курилку ТЦ и сбила двух женщин, об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По информации ведомства, авария произошла вечером 9 ноября на парковке у торгового центра «АТ-Маркет».
Девушка 2004 года рождения, не имеющая прав на управление транспортным средством, не справилась с управлением и въехала в курилку, сбив двух стоявших там женщин.
Обеих пострадавших госпитализировали. В случившемся разбираются правоохранительные органы.
Ранее в городе Вольск Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Девушка 2004 года рождения, не имеющая прав на управление транспортным средством, не справилась с управлением и въехала в курилку, сбив двух стоявших там женщин.
Ранее в городе Вольск Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Евгения Парфентьева