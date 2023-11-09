В Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

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В городе Вольск Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в ГИБДД по региону.
По информации ведомства, авария произошла 9 ноября в 10:30 утра (9:30 по московскому времени).
Пожилой мужчина 1983 года рождения сбил женщину и четырехлетнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате, обе пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. При этом, о степени тяжести их травм ничего не сообщается.
Ранее в Серпухове водитель грузовика насмерть сбил подростка на пешеходном переходе. Уточняется, что молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Пожилой мужчина 1983 года рождения сбил женщину и четырехлетнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ранее в Серпухове водитель грузовика насмерть сбил подростка на пешеходном переходе. Уточняется, что молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Евгения Парфентьева