«Он насильно меня удерживал»: под Волгоградом нашли пропавшую мать двоих детей

Фото: istock / cyano66
В Волгоградской области пропавшая мать двоих детей сама через 20 дней и заявила, что ее похитили. Об этом сообщает V1.ru.
Сообщения о пропаже женщины стали появляется в начале ноябре. Несколько поисковых отрядов волонтеров искали ее под Волгоградом. Телефон пропавшей все время был выключен. Сейчас она вернулась и заявила, что с ней все в порядке. Женщина отметила, что в один из дней заточения у нее получилось сбежать. На улице, по утверждению женщины, ей встретились полицейские, которые отвезли ее в участок.
«Меня просто похитил и удерживал насильно в доме мужчина по имени Евгений. Я хотела подработать на полях, а в итоге он меня только на подработку и выпускал. У него там в доме была еще одна женщина с ребенком. Они там после того, как я вырвалась и убежала, все так же остались», — рассказала журналистам издания женщина.
Читайте также:
В Москве парень умер от наркотиков, его девушка — в тяжёлом состоянии
Алина Юрчак