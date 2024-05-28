Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

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Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент Сергей Гулько назвал автора доноса на него. Об этом сообщает «Москва Онлайн».
Гулько рассказал, что данные о нем собирал однокурсник. По его словам, однокурсник также агитировал других студентов написать коллективный донос.
Отчисленный из вуза Гулько отметил, что мог бы закончить обучение, если бы не этот донос. Сам экс-студент не понимает, за что с ним так поступили. Он добавил, что доносчику, скорее всего, не интересна собственная жизнь, раз он следил за Гулько.
Напомним, в конце апреля Гулько задержали за размещение нацистских лозунгов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Позже правоохранители установили, что он нарушал российское законодательство не один раз.
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Отчисленный из вуза Гулько отметил, что мог бы закончить обучение, если бы не этот донос. Сам экс-студент не понимает, за что с ним так поступили. Он добавил, что доносчику, скорее всего, не интересна собственная жизнь, раз он следил за Гулько.
Напомним, в конце апреля Гулько задержали за размещение нацистских лозунгов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Позже правоохранители установили, что он нарушал российское законодательство не один раз.
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Екатерина Коршунова