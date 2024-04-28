Мизулина обратилась в МВД по поводу украинского студента МГУ, помогавшего ВСУ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина направила в МВД материалы по делу об украинском студенте МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ и распространял информацию националистического характера. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уроженца Одессы, гражданина Украины Сергея Гулько задержали в Москве. Он предпринимал попытки сбора средств на нужды ВСУ, размещал националистическую информацию, включая призывы к национальной розни и ударам по Москве. Позднее ему пришло уведомление о сокращении срока пребывания в России – в течение ближайших трёх дней он должен покинуть страну.
Мизулина сообщила, что однокурсники украинца уже обращались с жалобами на его публикации. В связи с этим были направлены соответствующие материалы в МВД.
Также глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала посты, которые, предположительно, размещал студент в своих соцсетях. На них видны ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.
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Мизулина сообщила, что однокурсники украинца уже обращались с жалобами на его публикации. В связи с этим были направлены соответствующие материалы в МВД.
Также глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала посты, которые, предположительно, размещал студент в своих соцсетях. На них видны ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.
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Анастасия Чинкова