Отлетевшее от КамАЗа колесо снесло женщину и мужчину на Кубани

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На Кубани отлетевшее от КамАЗа колесо на огромной скорости сбило женщину и мужчину, после чего влетело в припаркованный автомобиль. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошёл в Абрау-Дюрсо. Большегруз ехал по центру населённого пункта. В какой-то момент у него взорвалось одно колесо, а второе отлетело и на огромной скорости покатилось вниз. Оно снесло женщину и мужчину, которые находились на пути маршрута колеса, и остановилось, влетев в припаркованный автомобиль.
Женщину госпитализировали с множественными серьезными травмами, мужчина отделался несколькими ушибами.
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