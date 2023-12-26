В Чувашии КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку

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В Чувашии десятилетняя девочка погибла под колёсами КамАЗа, об этом сообщили в региональном МВД.
По информации ведомства, трагедия произошла 26 декабря около 15 часов дня в посёлке Урмары на улице Заводской.
Грузовой автомобиль отъезжал от предприятия и совершил наезд на десятилетнюю девочку. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.
Отмечается, что 53-летний водитель КамАЗа был трезв, однако, выяснилось, что у него отсутствовало страховое свидетельство.
В Telegram-канале министерства внутренних дел республики уточнили, что продолжают устанавливать обстоятельства гибели несовершеннолетней.
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Грузовой автомобиль отъезжал от предприятия и совершил наезд на десятилетнюю девочку. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.
В Telegram-канале министерства внутренних дел республики уточнили, что продолжают устанавливать обстоятельства гибели несовершеннолетней.
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Евгения Парфентьева