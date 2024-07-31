Отсидевшего за мастурбацию при ребенке уральского тренера вновь заподозрили в педофилии

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В Анапе задержали и арестовали тренера из Екатеринбурга Алексея Сушко по подозрению в педофилии. Об этом информирует Е1.ru.
Напомним, в 2018 году задержанный получил срок за преступление против половой свободы несовершеннолетней. Сушко мастурбировал в присутствии семилетней девочки, однако отрицал обвинения, несмотря на имеющуюся у суда запись произошедшего. В 2023 году мужчина освободился, так как суд заменил часть наказания на принудительные работы.
Ранее Сушко снова стал фигурантом дела, в этот раз ему вменяют насильственные действия сексуального характера. Согласно данным следствия, педофил зашел в подъезд за девочкой и показал ей свой член. Ребенок убежал и сообщил обо всем родителям, после чего подозреваемый был задержан и признался в содеянном.
Примечательно, что до 26 сентября этого года Сушко будет находиться под стражей.
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Ранее Сушко снова стал фигурантом дела, в этот раз ему вменяют насильственные действия сексуального характера. Согласно данным следствия, педофил зашел в подъезд за девочкой и показал ей свой член. Ребенок убежал и сообщил обо всем родителям, после чего подозреваемый был задержан и признался в содеянном.
Примечательно, что до 26 сентября этого года Сушко будет находиться под стражей.
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Екатерина Коршунова