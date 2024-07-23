В США учительница отправила 14-летнему школьнику свои фото в обнаженном виде

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В США арестовали экс-учительницу католической школы из штата Делавэр, которая отправила школьнику интимные фото в мессенджере. Об этом информирует New York Post.
Уточняется, что 24-летнюю Аланис Пиньон арестовали в четверг, 18 июля, в городе Уилмингтон. Ранее она преподавала в Католической школе Святой Марии Магдалины.
Согласно информации следствия, женщина вела личную переписку со многими обучающимися, а одному из них отправляла снимки «откровенно сексуального характера», на которых представала в обнаженном виде.
Пиньон обвинили в сексуальных домогательствах к лицу младше 18 лет и в непристойном обнажении. Ей назначен залог в 46 тыс. долларов.
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Согласно информации следствия, женщина вела личную переписку со многими обучающимися, а одному из них отправляла снимки «откровенно сексуального характера», на которых представала в обнаженном виде.
Пиньон обвинили в сексуальных домогательствах к лицу младше 18 лет и в непристойном обнажении. Ей назначен залог в 46 тыс. долларов.
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Екатерина Коршунова