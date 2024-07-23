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Главная / Новости / Происшествия/ В США учительница отправила 14-летнему школьнику свои фото в обнаженном виде

В США учительница отправила 14-летнему школьнику свои фото в обнаженном виде

23 июля 2024, 09:30
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

В США арестовали экс-учительницу католической школы из штата Делавэр, которая отправила школьнику интимные фото в мессенджере. Об этом информирует New York Post.
Уточняется, что 24-летнюю Аланис Пиньон арестовали в четверг, 18 июля, в городе Уилмингтон. Ранее она преподавала в Католической школе Святой Марии Магдалины.

Согласно информации следствия, женщина вела личную переписку со многими обучающимися, а одному из них отправляла снимки «откровенно сексуального характера», на которых представала в обнаженном виде.



Пиньон обвинили в сексуальных домогательствах к лицу младше 18 лет и в непристойном обнажении. Ей назначен залог в 46 тыс. долларов.

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Появились кадры с места гибели российской блогерши «МотоТаня» в Турции
23 июля 2024, 10:02

Фото: istockphoto / sofirinaja

В интернете появились фотографии с места гибели российской блогерши Татьяны Озолиной, известной под ником «МотоТаня».
Фотографии были опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На снимках можно увидеть красный мотоцикл, который лежит на обочине дороги. Также агентство опубликовало прижизненное фото байкерши на том же самом мотоцикле.



Напомним, что Озолина погибла в дорожно-транспортном происшествии в турецкой провинции Мугла. Не справившись с управлением, она столкнулась с грузовиком.

К сожалению, девушка скончалась ещё до прибытия медиков.

У Татьяны Озолиной был маленький сын, а на её YouTube-канал «МотоТани» было подписано почти два миллиона человек.

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В Амурской области мигрант домогался до ребенка в детском магазине
23 июля 2024, 09:34

Фото: istockphoto / chameleonseye

В Амурской области 50-летний мужчина совершил преступление против ребёнка в детском магазине в посёлке Новобурейск. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
«Мужчина подошёл к 11-летней девочке и тронул её за грудь. Подозреваемого задержали и доставили в СИЗО. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время следователи проверяют законность получения им гражданства России. Подробности инцидента не уточняются», — сообщили в издании.

Недавно в Санкт-Петербурге был задержан иностранец, подозреваемый в домогательствах к семилетней девочке. Отец ребёнка обратился в полицию, и преступника задержали. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Оказалось, что он нарушил режим пребывания на территории РФ, и в его отношении был составлен административный протокол.

Ранее в Саратове таксист приставал к несовершеннолетней клиентке в машине, за что был приговорён к тюремному заключению.

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На Урале женщина пыталась задушить годовалого сына ради возвращения мужа

На Кубани около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя
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#рф
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На Урале женщина пыталась задушить годовалого сына ради возвращения мужа
23 июля 2024, 09:04

Фото: iStock/artolympic

В Каменске-Уральском Свердловской области женщина пыталась на камеру задушить годовалого сына ради возвращения мужа. Об этом информирует Telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, 22-летняя Дарья рассталась с супругом. Издевательствами над общим ребенком она решила заставить его одуматься и вернуться к ней.

Знакомые рассказали, что у девушки двое детей. Малышей органы опеки уже забирали, однако вернули обратно. Поступок матери заинтересовал представителей подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июля в Махачкале случилась страшная трагедия в одном из развлекательных квест-парков. 19-летняя Асият и ее 25-летняя подруга Мадина, которые пришли вместе с друзьями в «Дом ужасов», погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
#мать
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На Кубани около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя
23 июля 2024, 08:27

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В городе Кореновске в Краснодарском крае около 60 человек вышли на акцию в ответ на нападение курда на местного жителя. Об этом информирует РИА Новости.
В интернете появилось видео, где по улицам Кореновска в Краснодарском крае идет толпа и кричит «Один за всех, и все за одного» и «Русские, вперед».

По данным источника, в Кореновске произошла драка. Курды стояли у машины и слушали громко музыку. Местный житель решил сделать им замечание. На этом фоне завязалась драка. Мужчину избили, он вызвал полицию. Сообщается, что задержанный курд пытался сопротивляться.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Его арестовали на 5 суток. Помимо этого, на него собирают материал по факту применения насилия в отношении представителя власти. Как стало известно, он ударил рукой и ногой одного из сотрудника полиции в голову.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир напал на охранника в столичном аэропорту Шереметьево и сломал ему нос. Уточняется, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#драка
#видео
#хулиганство
#машины
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В Севастополе ликвидировали 15 беспилотников
Развозжаев: ПВО и РЭБ ликвидировали более 15 БПЛА
23 июля 2024, 05:02

Фото: iStock/e-crow

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, было уничтожено более 15 беспилотников, но ни один объект в городе не пострадал.

21 июля губернатор Севастополя предупредил жителей города о ракетной опасности.

Ранее российские системы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Курской областью и один украинский беспилотник над Белгородской областью. Украинские военные предприняли попытку террористической атаки с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#севастополь
#губернатор
#бпла
#пво
#украина
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В Санкт-Петербурге проведут предварительное слушание по делу об убийстве Талькова
В Петербурге 23 июля состоится предварительное слушание по делу Игоря Талькова
23 июля 2024, 04:08

Фото: istockphoto/utah778

Петроградский суд Санкт-Петербурга во вторник, 23 июля, проведет предварительные слушания по уголовному делу Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года, передает информационное агентство ТАСС.
По словам руководителя объединенного пресс-отдела судов города Дарьи Лебедевой, предварительное слушание всегда проходит за закрытыми дверями.

Обвиняемый Валерий Шляфман скрывается в Израиле с 1992 года. Он обвиняется по части 2 статьи 15, п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство»), п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом»).

8 июля Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела 33-летней давности. Следственный комитет считает, что во дворце спорта «Юбилейный» произошел закулисный конфликт из-за очередности выхода Талькова и Азизы на сцену. Шляфман, брат которого находился в уголовном розыске в 1990-е годы, открыл огонь по телохранителю певца, но попал в Талькова.

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В Армавире задержали следователя, скрывавшего убийцу участника СВО

СК России подтвердил задержание следователя по делу о расправе над ветераном СВО
#санкт-петербург
#суд
#убийство
#певец
#израиль
#уголовное дело
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В Белгородской области ограничили въезд в ряд сел
23 июля 2024, 01:51

Фото: iStock/zabelin

С 23 июля в 14 приграничных сел Белгородской области, где сложилась наиболее сложная обстановка, планируется ограничение и установка контрольно-пропускных пунктов, губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Недавно мы приняли решение ограничить въезд еще в 14 населенных пунктов», – сообщилгубернатор.

Уточняется, что под селами подразумеваются такие населенные пункты, как Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский, Безыменое, Горьковский, Богун-Городок, Поповка, Прилесье, Демидовка, Щетиновка, Валковский и Вергиелва.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с беспилотника по трем автомобилям в Белгородской области. В результате два водителя получили ранения.

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#вячеслав гладков
#губернатор
#белгородская область
#всу
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СК России подтвердил задержание следователя по делу о расправе над ветераном СВО
23 июля 2024, 00:56

Фото: Sayan_Moongklang

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о расследовании убийства ветерана специальной военной операции (СВО) в Армавире после задержания тех, кто вел расследование, передает Telegram-канал «Следком».
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах», – сообщается в материале.

В СК подтвердили, что предполагаемые сотрудники правоохранительных органов скрыли преступление.

О задержании следователей ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, оперативники не приняли должных мер по розыску и задержанию подозреваемого, напавшего с ножом на ветерана СВО. Задержанного обвиняют в превышении полномочий и сокрытии инцидента.

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#преступление
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Появились детали убийства экс-депутата Рады Фарион
23 июля 2024, 00:31

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион готовилось не менее месяца, сообщает Telegram-канал «Общественное».
Следствие исследует рассматривает заказной характер расправы. Также у полиции есть основания полагать, что в Фарион стрелял молодой человек, находящийся в розыске.

Ранее МВД Украины объявило подозреваемого в розыск. Подозреваемому, который предположительно убил бывшего депутата Рады, на вид около 20 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения.

Следствие считает, что основной мотивацией преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.

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#убийство
#депутат
#верховная рада
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