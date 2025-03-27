Паника и давка: батискаф с 45 россиянами затонул в Египте. Что происходило на борту, причины крушения, жертвы

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27 марта в египетской Хургаде произошла трагедия: затонула туристическая подлодка с россиянами на борту, в результате чего погибли 6 человек. Что известно об инциденте и что стало причиной гибели туристов расскажет «Радио 1».
В Египте затонул батискаф с 45 россиянами: что известно, жертвыИнцидент произошел в километре от берега, когда батискаф, перевозивший 45 граждан РФ для осмотра кораллового рифа, предположительно, столкнулся с рифом. Большинство пассажиров удалось спасти, однако 6 человек погибли, несколько числятся пропавшими без вести, а еще четверо находятся в критическом состоянии.
По информации портала Shot, после столкновения с рифом на борту батискафа началась паника — вода хлынула в салон, судно стало тонуть, и люди бросились к выходу. Экипажу удалось открыть два выхода из батискафа, однако из-за большого числа пассажировмногие не успели выбраться: внутри возникла давка и хаос, родители пытались спасти своих детей.
Некоторое время батискаф оставался на плаву, но в перевернутом состоянии, а затем ушёл на дно. Он затонул на глубине около 20 метров, где давление составляет около 20 кПа. На помощь тонущим первыми прибыли туристические катера, находившиеся неподалёку. Гиды и другие туристы помогали вытаскивать испуганных и дезориентированных людей из воды.
Затонувший туристический батискаф Sindbad находился в эксплуатации около десяти лет, сообщили в компании Sharm Hurghada Excursions, организовавшей экскурсию.
Причины крушения батискафа в ЕгиптеПредварительная причина затопления египетского батискафа с россиянами на борту заключается в ошибке одного из членов экипажа и столкновении с рифом, что привело к разгерметизации кабины. Спасательные операции продолжаются. По последним данным, среди погибших есть ребенок.
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Кто был на борту затонувшего батискафа в ЕгиптеНа борту батискафа находились не только взрослые, но и около 15 детей, сообщает Телеграм-канал Shot. Билеты для детей стоили значительно дешевле — примерно 3500 рублей, в то время как взрослые заплатили около 7000 рублей за возможность насладиться подводным миром Красного моря. Все пострадавшие туристы были размещены в известных отелях региона, таких как Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach.
Известно, что батискаф должен был погружаться на глубину 25 метров для исследования кораллового рифа протяжённостью 500 метров.
Реакция властейЕгипетские власти оперативно отреагировали на происшествие, направив несколько машин скорой помощи к месту инцидента. Генконсульство России в Хургаде сообщает, что туристы воспользовались услугами компании «Библио Глобус».
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Анастасия Хохлова