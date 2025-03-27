В Индии женщина наняла киллера, чтобы убить мужа через две недели после свадьбы

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В Индии женщина наняла киллера, чтобы убить нелюбимого мужа и быть с любовником. Об этом пишет NDTV.
По данным издания, 22-летняя Прагати Ядав по принуждению родителей вышла замуж за 25-летнего Дилипа 5 марта. При этом последние четыре года девушка находилась в отношениях с другим мужчиной.
После свадьбы Прагати поняла, что больше не сможет встречаться со своим парнем, однако разорвать связь влюбленные не смогли и решили избавиться от мужа. Для этого они наняли киллера и заплатили ему двести тысяч рупий (примерно 196 тысяч рублей).
19 марта наемник вместе с приятелями похитили новоиспеченного мужа, вывезли в поле, избили и несколько раз выстрелили в него. Позже еще живого мужчину нашли полицейские. Его отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
На допросе Прагати и любовник сознались в содеянном. Самого киллера и его подельников вычислили по камерам видеонаблюдения.
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После свадьбы Прагати поняла, что больше не сможет встречаться со своим парнем, однако разорвать связь влюбленные не смогли и решили избавиться от мужа. Для этого они наняли киллера и заплатили ему двести тысяч рупий (примерно 196 тысяч рублей).
19 марта наемник вместе с приятелями похитили новоиспеченного мужа, вывезли в поле, избили и несколько раз выстрелили в него. Позже еще живого мужчину нашли полицейские. Его отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
На допросе Прагати и любовник сознались в содеянном. Самого киллера и его подельников вычислили по камерам видеонаблюдения.
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Элина Позднякова