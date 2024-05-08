Паразит съел часть мозга Кеннеди-младшего

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего
В мозге американского политика Роберта Кеннеди-младшего, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата, предположительно был обнаружен мертвый паразит, который, вероятно, съел часть его мозга, пишет издание New York Times.
New York Times ссылается на комментарии самого Кеннеди-младшего, которые указывают, что врачи предположили, будто аномалия на его мозговых снимках могла быть вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а потом умер.
Поначалу политик обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. На снимках выявились темные пятна, которые изначально были приписаны опухоли. Нейрохирурги, исходя из описаний Кеннеди-младшего, предположили, что в его мозге обитает личинка свиного цепня. Некоторые врачи высказали сомнения относительно того, что паразит действительно мог съесть часть его мозга.
Кроме этого, Кеннеди-младший страдал от других серьезных недугов, включая отравление ртутью из-за употребления рыбы с высоким содержанием этого металла в пищу. Также он неоднократно госпитализировался из-за эпизодов фибрилляции предсердий. Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью могут нанести вред мозгу, но в некоторых случаях пациенты полностью выздоравливают.
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Поначалу политик обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. На снимках выявились темные пятна, которые изначально были приписаны опухоли. Нейрохирурги, исходя из описаний Кеннеди-младшего, предположили, что в его мозге обитает личинка свиного цепня. Некоторые врачи высказали сомнения относительно того, что паразит действительно мог съесть часть его мозга.
Кроме этого, Кеннеди-младший страдал от других серьезных недугов, включая отравление ртутью из-за употребления рыбы с высоким содержанием этого металла в пищу. Также он неоднократно госпитализировался из-за эпизодов фибрилляции предсердий. Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью могут нанести вред мозгу, но в некоторых случаях пациенты полностью выздоравливают.
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Артем Кузьмин