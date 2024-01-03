Кеннеди-младший набрал необходимое число подписей для выдвижения в президенты США

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Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший набрал достаточное количество подписей для регистрации в качестве кандидата на предстоящие в ноябре 2024 года выборы. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.
Отмечается, что подписи в поддержку политика были собраны в штате Юта.
3 января Кеннеди-младший проведёт пресс-конференцию, в ходе которой раскроет планы попадания в списки кандидатов во всех 50 штатах США и округе Колумбия.
Роберт Кеннеди-младший является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году.
В начале октября 2023 года Кеннеди объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США в качестве независимого кандидата.
Президентские выборы в США назначены на ноябрь этого года. Ряд политиков, включая бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего главы Джо Байдена, уже заявили о своём намерении выдвигать свои кандидатуры на голосование.
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3 января Кеннеди-младший проведёт пресс-конференцию, в ходе которой раскроет планы попадания в списки кандидатов во всех 50 штатах США и округе Колумбия.
В начале октября 2023 года Кеннеди объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США в качестве независимого кандидата.
Президентские выборы в США назначены на ноябрь этого года. Ряд политиков, включая бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего главы Джо Байдена, уже заявили о своём намерении выдвигать свои кандидатуры на голосование.
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Анастасия Чинкова