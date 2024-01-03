Радио1
Главная / Новости / Политика/ Кеннеди-младший набрал необходимое число подписей для выдвижения в президенты США

Кеннеди-младший набрал необходимое число подписей для выдвижения в президенты США

Кеннеди-младший набрал нужное число подписей для выдвижения в президенты США
03 января 2024, 19:40
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший набрал достаточное количество подписей для регистрации в качестве кандидата на предстоящие в ноябре 2024 года выборы. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.
Отмечается, что подписи в поддержку политика были собраны в штате Юта.

3 января Кеннеди-младший проведёт пресс-конференцию, в ходе которой раскроет планы попадания в списки кандидатов во всех 50 штатах США и округе Колумбия.


Роберт Кеннеди-младший является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году.

В начале октября 2023 года Кеннеди объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США в качестве независимого кандидата.

Президентские выборы в США назначены на ноябрь этого года. Ряд политиков, включая бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего главы Джо Байдена, уже заявили о своём намерении выдвигать свои кандидатуры на голосование.

Читайте также:

Миллионы американцев могут перед выборами лишиться доступа в интернет

Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине

NYT: В суды 16 штатов поступили иски с требованием не допустить Трампа к выборам
#сша
#президент
#выборы
#кандидаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Ирана Раиси заявил, что кураторы и исполнители теракта будут наказаны
Раиси: организаторы и исполнители теракта в Иране будут найдены и наказаны
03 января 2024, 19:59

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Исполнители и кураторы теракта в иранском Кермане будут найдены и наказаны. Об этом сообщил президент страны Эбрахим Раиси.
Глава государства подчеркнул, что организаторов и исполнителей террористического акта выявят в ближайшее время. Они понесут наказание за свой жестокий поступок.

Ранее сообщалось, что в городе Кермане в Иране произошёл теракт. Неизвестные разместили взрывные устройства вблизи кладбища, на котором похоронен генерал Касем Сулеймани. 3 января, в годовщину со дня убийства военного, граждане шли почтить его память. В результате взрыва погибли 103 человека, 188 получили ранения различной степени тяжести.

Указом президента 4 января объявляется днём траура на всей территории Ирана.

Читайте также:

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек

Число погибших в результате взрыва у могилы Сулеймани в Иране превысило 100
#иран
#теракт
#наказание
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Иране
Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом
03 января 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что глава государства отправил послания верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси.

По словам Путина, убийство мирного населения, которое пришло почтить память генерала Касема Сулеймани, потрясает жестокостью и цинизмом.

Также российский президент попросил представителей власти Ирана передать его слова поддержки и сочувствия родственникам погибших и пожелания о скорейшем выздоровлении пострадавшим.

Путин подчеркнул, что Россия категорически осуждает любое проявление терроризма, и призвал бороться с этим злом.

Читайте также:

При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек

Число погибших в результате взрыва у могилы Сулеймани в Иране превысило 100

В Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек
#владимир путин
#соболезнования
#иран
#теракт
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слуцкий прокомментировал заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины
Слуцкий: РФ будет отвечать ударом возмездия на атаки на её территорию
03 января 2024, 18:41

Фото: istockphoto/rarrarorro

Всё НАТО работает на ослабление России, но у них ничего не выйдет: на каждый удар Россия ответит ударом возмездия.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, когда комментировал заявление главы МИД Польши в Telegram-канале.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступал с призывами к странам Запада передать Украине ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по территории РФ.

«Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в её людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!», - с таким заявлением выступил Леонид Слуцкий.
По его мнению, если Запад решит пойти на поводу авантюры главы МИД Польши, то РФ точно узнает имена провокаторов, которые толкают к Третьей мировой войне.

«Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, ответственны за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», - заявил Леонид Слуцкий.
Комментируя слова нового министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала политику, что подобные заявления направлены против его же страны.

Она напомнила историю, когда украинская ракета залетела на территорию Польши и убила двух человек. Российский дипломат предположила, что тот случай польских чиновников ничему не научил, рас они мечтают о том, чтобы Украина получила ракеты, способные без проблем долетать до границ Польши.

Читайте также:

Захарова ответила на слова главы польского МИД о дальнобойных ракетах для ВСУ

«Верх лицемерия»: глава МИД Турции Фидан о позиции Запада по Украине и Газе

Рейтинг Зеленского снизился из-за провала контрнаступления
#польша
#украина
#россия
#новости
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Верх лицемерия»: глава МИД Турции Фидан о позиции Запада по Украине и Газе
Глава МИД Турции Фидан назвал позицию Запада по Газе и Украине верхом лицемерия
03 января 2024, 18:31

Фото: istock / 9parusnikov

Позиция Запада по конфликту на Украине и в Газе является верхом лицемерия. Такую оценку дал глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hürriyet.

«Они не могут говорить о принципах добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это готовит почву для огромного геостратегического разрыва», — заявил Фидан.
Он также отметил, что что из-за происходящего в секторе Газа и на Украине Запад потерял кредит доверия.

Как считает глава турецкого МИД, верхом лицемерия является то, что Запад не придерживается своих принципов, добродетелей и морали в отношении Газы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что никто не попытается изолировать российских дипломатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мировые проблемы невозможно решить без России, заявил Токаев

В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России

Bild: Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году

#мид
#кредит
#интервью
#запад
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рейтинг Зеленского снизился из-за провала контрнаступления
CDS: из-за провала контрнаступления сильно снизился рейтинг Зеленского
03 января 2024, 16:19

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

​Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского резко снизился на фоне провального контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera, ссылаясь на данные киевского Международного института социологии.
Отмечается, что в начале проведения Россией спецоперации на Украине рейтинг Зеленского составлял 98%. Однако после неудачно сложившегося контрнаступления он упал до нынешних 60%.

Как уточняет обозреватель газеты Паоло Валентино, население устало от нахождения страны в конфликте, поэтому растёт пессимизм украинцев. Он значительно усугубился после провала контрнаступления, на которое возлагались большие надежды.

Также издание отмечает, что на Украине разгорается внутренний конфликт из-за плохого взаимодействия Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко.

Читайте также:

Украинский политик Медведчук назвал три роковые ошибки Зеленского

Стало известно, что ждёт Зеленского за удар по Белгороду

Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному
#владимир зеленский
#рейтинг
#контрнаступление
#всу
#украина
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова ответила на слова главы польского МИД о дальнобойных ракетах для ВСУ
03 января 2024, 15:58

Фото: сайт Кремля

Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действий. Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала политику, что подобные заявления направлены против его же страны.
В своём телеграм-канале она напомнила историю, когда украинская ракета залетела на территорию Польши и убила двух человек. Российский дипломат предположила, что тот случай польских чиновников ничему не научил, рас они мечтают о том, чтобы Украина получила ракеты, способные без проблем долетать до границ Польши.

«Им мало того, что уже прилетало с территории Украины?», — задаётся вопросом Захарова.

Она также отметила, что своих свежих и здравых мыслей у пана Сикорского, вероятно, нет, поэтому он с готовностью озвучивает американские. Тем не менее, вызывает удивление то, что министр практически действует против собственной страны. Хотя ещё большой вопрос, какую страну он считает своей, заключила Мария Захарова.

Читайте также:

В МИД Польши призвали передать ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по России

Мария Захарова поздравила США с обновлением рекорда по государственному долгу

В МИД РФ ответили на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов
#украина
#страны
#человек
#министр
#мария захарова
#дипломат
#ракеты
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Кулько попал в скандал после вопроса Путину на «Итогах года»
03 января 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько угодил в скандал после прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом пишет «Утро.ру».
14 декабря 2023 года состоялась прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами совмещённая с большой пресс-конференцией с представителями СМИ. В ходе этого мероприятия военкор Кулько задал президенту вопрос о том, почему раненые в зоне СВО военные должны возвращаться на фронт для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). По его словам, солдатам тяжело это делать, поэтому проблему стоит решить как можно быстрее.

При этом глава государства отметил, что по имеющимся у него данным, раненые военные могут проходить ВВК не только на фронте, но и в местах реабилитации, приводит слова Путина «Утро.ру».

После этого военные корреспонденты и другие СМИ начали активно обсуждать ситуацию на пресс-конференции, придя в итоге к выводу, что этим вопросом Кулько пытался добиться быстрой славы на остросоциальной теме. Пользователи соцсетей, в свою очередь, утверждают, что это было сделано для пиара, хотя такое поведение нетипично для журналистов «Первого канала».

В начале этого года Владимир Путин прибыл в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. В результате общения главы государства с военными выяснилось, что все документы действительно можно оформить на месте, поэтому в возвращении в зону СВО нет необходимости.

Читайте также:

Путин 1 января навестил участников СВО в военном госпитале имени Вишневского

Фонд «Защитники Отечества» реализует проект по адаптации жилья для ветеранов СВО

Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России
#владимир путин
#военные
#сво
#комиссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Евросоюз ввёл санкции против российской компании АЛРОСА
03 января 2024, 13:25

Фото: istockphoto/AlexLMX

Евросоюз внёс в санкционный список крупнейшего российского и мирового производителя алмазов компанию АЛРОСА. Санкции также затронут генерального директора фирмы Павла Маринычева.
Информация об этом появилась в официальном журнале ЕС. В материале указано, что АЛРОСА задействована в том экономическом секторе, который обеспечивает значительные доходы российскому правительству и представителям политической власти. А российские министры и политики ответственны за «аннексию Крыма и дестабилизацию обстановки на Украине», утверждается в документе.

Российская компания объединяет группу алмазодобывающих предприятий. АЛРОСА занимается разработкой месторождений, добычей, обработкой камней и продажей сырья и занимает одну из ведущих позиций в мире по общему объёму добываемых драгоценных камней.

Читайте также:

С 1 января начал действовать запрет G7 на импорт российских алмазов

Центральноафриканская республика готова обсуждать с Россией добычу алмазов

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций
#доходы
#информация
#ес
#санкции
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский политик Медведчук назвал три роковые ошибки Зеленского
Медведчук: Зеленский потерпел крах из-за перехода на нацистскую идеологию
03 января 2024, 13:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые привели его к краху. Об этом заявил лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По его словам, первой ошибкой украинского президента стало привлечение во власть непрофессионалов. Медведчук утверждает, что Зеленский вошёл в политику по привычным для него законам шоу-бизнеса и именно по ним продолжил управление страной.

Так, привлечение в политические круги людей «якобы из народа» является эффектным представлением, но с точки зрения интересов страны оно несёт негативные последствия.

Следующей ошибкой Зеленского политик назвал «переход на нацистскую идеологию». Медведчук подчеркнул, что такие взгляды способны сделать из команды президента «воинов света», а все прочие обвиняются в работе на Россию, являющуюся «вселенским злом».

Переоценка помощи западных союзников стала очередной ошибкой главы государства. Зеленский, не являющийся профессионалом, наивно верил в то, что поддержка Запада перекроет все риски конфликта с российской стороной.

В завершении Медведчук подчеркнул, что Зеленскому придётся заплатить за совершённые ошибки.

Читайте также:

Стало известно, что ждёт Зеленского за удар по Белгороду

Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному

Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу
#владимир зеленский
#украина
#политика
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф