Парня похитили, избили палками и хотели сжечь в лесу

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На юге Франции молодого человека похитили и избили. Его нашли голым и истекающим кровью на улице.
Actu17 сообщают, что 4 декабря 19-летний раненый парень появился на территории жилого комплекса в 15-м округе Марселя. Мужчина открыл ему дверь и узнал от гостя, что он был похищен. Его удерживали в плену в лесу, жестоко избивали палками и делали попытки поджечь. Но парню всё-таки удалось сбежать.
По словам парня, он находился рядом с домом дома с друзьями. Неожиданно появились незнакомцы на машине и силой затолкали в машину. По словам потерпевшего, бандиты пытались его поджечь, но не смогли.
Полицейские обыскали то место, где предварительно был избит парень. Там были найдены его куртка, гашиш, следы крови и бензина. Полицейские считают случившееся сведением счетов между торговцами наркотиков.
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По словам парня, он находился рядом с домом дома с друзьями. Неожиданно появились незнакомцы на машине и силой затолкали в машину. По словам потерпевшего, бандиты пытались его поджечь, но не смогли.
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Мария Фирсова