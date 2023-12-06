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Парня похитили, избили палками и хотели сжечь в лесу

Во Франции раненый парень сбежал от похитителей, его нашли голым на улице
06 декабря 2023, 17:03
Фото: istock / cyano66

Фото: istock / cyano66

На юге Франции молодого человека похитили и избили. Его нашли голым и истекающим кровью на улице.
Actu17 сообщают, что 4 декабря 19-летний раненый парень появился на территории жилого комплекса в 15-м округе Марселя. Мужчина открыл ему дверь и узнал от гостя, что он был похищен. Его удерживали в плену в лесу, жестоко избивали палками и делали попытки поджечь. Но парню всё-таки удалось сбежать.

По словам парня, он находился рядом с домом дома с друзьями. Неожиданно появились незнакомцы на машине и силой затолкали в машину. По словам потерпевшего, бандиты пытались его поджечь, но не смогли.


Полицейские обыскали то место, где предварительно был избит парень. Там были найдены его куртка, гашиш, следы крови и бензина. Полицейские считают случившееся сведением счетов между торговцами наркотиков.

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#франция
#происшествие
#новости
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Уголовное дело о подготовке к убийству журналиста Соловьёва направили в суд
06 декабря 2023, 21:42

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Уголовное дело о подготовке неонацистской организацией покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва передано в суд. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Уточняется, что в деле фигурируют семь лиц, пытавшихся убить Соловьёва. 

Эти люди, в зависимости от роли и участия, обвиняются в организации террористической группировки и участии в её деятельности; публичных призывах к осуществлению террористических актов, пропаганде и оправдании терроризма; публичных призывах к совершению экстремистских действий; возбуждении ненависти или вражды; незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств; умышленном уничтожении имущества; подготовке к убийству и незаконном обороте наркотиков. 

Уголовное дело было направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения. 

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#суд
#уголовное террористы
#журналист
#убийство
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Командира СОБРа «Рысь» Алпатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах
Начштаба СОБР «Рысь» Алдатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах
06 декабря 2023, 21:04

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова задержали по делу об убийстве двух человек в начале 2000-х. Об этом сообщает РБК.
В апреле 2023 года ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД, который подозревался в совершении двойного убийства. Согласно его показаниям, имелись два подельника: Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергея Волоснтных. Они оба были задержаны в среду, 6 ноября, о чём сообщил депутат Госдумы, бывший представитель Росгвардии Александр Хинштейн. 

Уголовное дело по факту похищения двух человек было возбуждено в 2003 году. Преступники требовали выкуп в полмиллиона долларов. В октябре 2021 года дело передали в Главное следственное управление СК, где расследование продолжилось. Оно привело к новым сведениям. Выяснилось, что похищенных убили и с привязанными к ногам гирями сбросили в подмосковный водоём, на дне которого они и были обнаружены. 

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#убийство
#мвд
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#расследование
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Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара в Донецке
Два сотрудника МЧС погибли, 10 пострадали при тушении пожара в Донецке
06 декабря 2023, 20:52

Фото: iStock/DmyTo

Два сотрудника МЧС погибли, десять – пострадали при тушении пожара в Донецке из-за повторного обстрела территории украинскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Донецкой Народной Республике в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в следствие обстрела. Прибывшие на место пожарные установили, что произошла разгерметизация цистерн с битумом, и приступили к тушению. 

Во время того как они работали над ликвидацией пожара произошёл ещё один обстрел со стороны Украины. В результате два сотрудника МЧС погибли, ещё десять госпитализированы с ранами разной степени тяжести. 

Кроме того, были повреждены четыре автомобиля ведомства. 

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Мужчина избил одноклассника своей дочери в Волгоградской области
Подросток попал в больницу после избиения отцом одноклассницы
06 декабря 2023, 20:07

Фото: iStock/artolympic

Житель Волгоградской области избил в школе 16-летнего мальчика, который конфликтовал с его дочерью. Об этом пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что накануне в больницу города Волжского попал 16-летний школьник с сотрясением мозга. Выяснилось, что его избил отец одноклассницы. 

В полиции рассказали, что 39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с парнем, который постоянно конфликтует с его дочерью. Однако спокойно отец девочки поговорить не смог. В ходе беседы он ударил своей головой в голову мальчика. 

В пресс-службе отметили, что пострадавший мальчик имеет положительную характеристику, не состоит на учёте. 

Полиция приступила к проведению проверки. 

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#полиция
#избиение
#школьники
#больница
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На Украине признали причастность СБУ к подрыву автомобиля с депутатом ЛНР Поповым
«Общественное»: к убийству депутата ЛНР Попова причастна СБУ
06 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/AndrisBarbans

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью». 

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что автомобиль, в котором ехал депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, был взорван. Политик погиб на месте от полученных ран. 

Также в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, тело которого нашли в Одинцовском районе Московской области. Украинские СМИ также написали, что в этому убийству причастна СБУ. 

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#лнр
#депутат
#теракт
#сбу
#украина
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Экс-депутат Рады Кива был убит выстрелом в голову в Подмосковье
СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Рады Кивы в Одинцове
06 декабря 2023, 19:34

Фото: iStock/Chalabala

По факту убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцове возбуждено уголовное дело. Мужчина скончался от огнестрельных ранений. Об этом сообщили ГСУ СК России по Московской области.
«По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убитым оказался экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. 

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#мужчина
#происшествия
#депутат
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В Чувашии пятеро детей оказались в больнице после катания на тюбингах
06 декабря 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Чувашии пятеро детей госпитализировали с серьёзными травмами после катания на тюбингах.
Минздрав региона пишет, что предупреждали родителей об опасности такого развлечения. 

«За последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы попали 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных «ватрушках», - говорят в министерстве.
У 5-летнего мальчика диагностировали перелом бедра. Врачам провели операцию. Другой ребёнок сильно ударился лицом о скамейку во время катания. Он лежит в отделении оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии.

Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.

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#больница
#травмы
#зима
#развлечения
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Полиция нашла 14-летнюю девочку, убежавшую замуж в Калмыкию
06 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники правоохранительных органов нашли без вести пропавшую школьницу, сбежавшую накануне ночью из дома в Ставропольском крае. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее стало известно, что 14-летняя девочка ушла из дома в селе Кочубеевское и не вернулась. Родственники пытались дозвониться до неё, но в итоге девушка сама сообщила матери о своём местонахождении. Она заявила, что уехала в Калмыкию, которая находится более чем в 300 километрах от её дома. Цель побега стал молодой человек, с которым девочка познакомилась в интернета. При прощании сбежавшая просила её больше не беспокоить, но мать подала заявление в полицию. 

В ведомстве рассказали, что подростка нашли. В настоящее время она находится с родителями. 

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#полиция
#розыск
#девочка
#школьница
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На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
Украинские СМИ написали об операции СБУ по убийству экс-депутата Ильи Кивы
06 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Motortion

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву убили в рамках операции Службы безопасности Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что тело украинского депутата было обнаружено в районе 15:10 в среду в Одинцовском городском округе Московской области на территории элитного гостиничного комплекса «Величъ клаб».Telegram-канал Mash отмечал, что на правом виске убитого была резаная рана, а на левой части лица – гематома. 

Украинские издания «Украинская правда» и «Суспiльне новини» сообщают, что за убийством Кивы стоят киевские спецслужбы. Уточняется, что погибший был осуждён на территории Украины по делу о госизмене. Его ликвидировали из стрелкового оружия, подчёркивается в материалах. 

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#украина
#россия
#подмосковье
#убийство
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