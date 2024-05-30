Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах

Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах

SHOT: Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах
30 мая 2024, 12:53
Фото: istockphoto/Sitikka

Фото: istockphoto/Sitikka

Пассажирский лайнер, совершавший рейс из Петербурга в Сочи, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала SHOT, на борту воздушного судна Airbus A319 авиакомпании «Россия» случилась утечка топлива. Уточняется, что пострадавших нет.


Похожее происшествие случилось в сентябре прошлого года, когда самолет «Сочи–Омск» сел на пшеничное поле. На борту находился 161 пассажир, 23 из которых — дети. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Тогда у самолета «Уральских авиалиний» отказала гидросистема. Пассажирам оказали помощь психологи, а также людей разместили во временных пунктах. Решение посадить самолет на поле было единственно верным в той ситуации. Командиром судна был 32-летний Сергей Белов.

Читайте также:

В Шереметьево ожидается аварийная посадка борта из Улан-Удэ с неисправностью шасси

В Новосибирске произошла аварийная посадка самолета

Самолет с 179 пассажирами на борту загорелся в небе Индии
#россия
#россияне
#самолет
#самолёты
#авария
В Астрахани преподаватель колледжа домогался студентов
30 мая 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Dzurag

В астраханском колледже педагог, преподававший физику, домогался двух первокурсников, обещая им хорошие оценки. Обоим юношам ещё не исполнилось 18 лет.
Преподаватель пытался принудить студентов к действиям сексуального характера, передаёт «РЕН ТВ». Он гладил их, говорил скабрезности, прикасался к интимным местам, обещая поставить им высокие оценки, если они «будут послушными».

Первокурсники не оценили такой повышенной педагогической опеки и написали заявление в полицию. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Преподаватель уже признался в противоправных действиях и написал явку с повинной. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Читайте также:

Российский преподаватель ставил студенток на колени и бил по ягодицам

В Москве преподаватель колледжа попытался соблазнить 15-летнюю ученицу

В Москве преподаватель избил ученика во время урока финансовой грамотности
#уголовное следствие
#происшествия
#заявление
#преподаватель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ты отравила мою маму: В храме Подмосковья психбольной убил работницу трапезной
30 мая 2024, 13:00

Фото: iStock/Michael Nesterov

В храме Сергиев Посада прихожанин жестоко убил сотрудницу трапезной, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, жестокое убийство произошло в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде утром 30 мая.

Мужчина, который нередко приходил в храм обедать, внезапно набросился на работавшую там 55-летнюю женщину. Он 13 раз ударил её ножом и кричал «Ты отравила мою маму». От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Убийца был задержан. Выяснилось, что он уже 20 лет состоит на учёте у психиатра. Его мать, за отравление которой он якобы убил женщину, также работает в этом храме.

Сейчас с задержанным работают следователи.

Читайте также:

В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил

SHOT: Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах

SHOT: Новое уголовное дело возбуждено против Шарлота
#убийство
#отравление
#храм
#следователи
#сергиев посад
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил
30 мая 2024, 12:57

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Мурманске мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, и был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.
«В следственный отдел по городу Мурманску СУСК России по Мурманской области поступило сообщение о падении ребенка, родившегося в 2020 году, из окна пятого этажа дома на проспекте Кирова,» — сообщили в региональном СУСК РФ.
Следствие установило, что ребенок находился дома с матерью и другими родственниками. Несмотря на то что окна были закрыты, мальчику удалось открыть одно из них и выпасть. Его доставили в МОКБ им. П.А. Баяндина. На данный момент его жизни ничего не угрожает, отметили в прокуратуре.

Читайте также:

Женщина с дочерью выпали из окна четвертого этажа в Калининграде

Двухлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве

В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна 12 этажа и выжил
#ребёнок
#женщина
#следствие
#дома
#мальчик
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Против певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
SHOT: Новое уголовное дело возбуждено против Шарлота
30 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/Akintevs

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили новое уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Дело возбуждено по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Сообщается, что максимальное наказание — шесть лет колонии.

По информации канала, причиной ещё одного дела стала давняя история певца в соцсетях, в которой он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Сейчас публикация удалена. Всего ему грозит 7 лет колонии. Это уже 5 уголовное дело, которое возбудили против певца.

Ранее сообщалось, что певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, в котором артист разорвал изображение с российским лидером. Отмечается, что певец также принес свои извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам, которых Шарлот оскорблял в своих видеороликах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Певец Шарлот написал покаянное письмо Патриарху Кириллу

Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

Песков заявил, что не знает, кто такой Шарлот
#история
#певец
#радио
#наказание
#артист
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция в Кировской области задержала мужчину, ударившего незнакомых детей
В Кировской области задержали ударившего незнакомых детей мужчину
30 мая 2024, 11:22

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала мужчину, ударившего детей в Кировской области. Об этом написала пресс-секретарь министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram-канале.
Сообщается, что напавшим оказался ранее судимый местный житель. Сейчас ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 27 мая в селе Пасегово, группа детей играла на детской площадке, компания школьников начала дразнить незнакомого мужчину, между взрослым и подростками завязалась словесная перепалка. В соцсетях появилось видео. На нём мужчина нанес удары детям, которые, по его словам, «попали под горячую руку».

Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. После этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Кандидата в мэры мексиканского города застрелили на встрече с избирателями

Четыре человека пострадали в перестрелке в Москве

В Бельгии полиция применила водометы на акции у посольства Израиля
#дело
#конфликт
#уголовное дело
#нож
#радио
#шоссе
#видео
#инцидент
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воронеже мужчина вышел на детскую площадку и заставил сына избить детей
30 мая 2024, 11:15

Фото: iStock/globalmoments

В Воронеже мужчина заставил подростков встать на колени и приказал своему сыну их избить, сообщает Telegram-канал Baza.
13-летние дети играли в мяч на баскетбольной площадке, когда к ним присоединились двое младших мальчиков. Игра не сложилась: один из младших ребят получил удар мячом и упал. Разозлившись, он пошел за своим отцом.



Прибыв на место, взрослый мужчина начал ругаться на подростков, заставил их опуститься на колени, после чего его сын ударил каждого по три раза по лицу. За происходящим наблюдала женщина.

Как сообщает «База», родители пострадавших подростков подали заявление в полицию, и сейчас ведутся поиски мужчины из Воронежа, который устроил это наказание.

Читайте также:

Японец избил жену бананом и попал под суд

В Москве неизвестный проник в квартиру блогерши и избил ее

В Подмосковье прохожий избил подростка
#дети
#женщина
#поиски
#родители
#игра
#наказание
#мужчины
#мужчина
#база
#заявление
#удар
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ: Задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге
30 мая 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге по указанию спецслужб Украины, задержаны. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.
«Для осуществления терактов Главным управлением разведки министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о выдворении силовиками жителя Мелитополя Запорожской области за шпионаж в пользу Украины. Ему запрещен въезд в Россию на 20 лет.

Злоумышленник хотел передать украинской стороне данные о местоположении ВС РФ, а также техники. Кроме того, мужчина распространял в соцсетях информацию, которая оправдывала деятельность украинских неонацистов. Выдворенный не успел нанести ущерба, поэтому избежал уголовной ответственности.

Читайте также:

ФСБ взялась за опера, который задерживал свердловского замминистра ЖКХ Кислицына

ФСБ раскрыла одну из целей теракта в «Крокусе»

В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»
#россия
#крым
#фсб
#задержание
#теракт
#железная дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неадекват устроил поножовщину на севере Москвы, есть пострадавшие
SHOT: Мужчина ранил ножом несколько человек в магазине на севере Москвы
30 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/tiero

Минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что после этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее.

На место приехали полицейские, но парень оказал им сопротивление. Он ударил ножом в плечо одного из сотрудников, а после попытался скрыться, забежав в магазин «Магнолия». Там он изрезал женщину-кассира. В магазине его поймали и надели на него наручники. Двух пострадавших женщин госпитализировали. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Польше арестовали троих человек по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России. Задержания произошли в Варшаве и Прушкове. Поляку и белорусам предъявлены обвинения в участии в международной преступной группировке и террористической деятельности по указанию иностранной разведки. По решению суда, их арестовали на 3 месяца. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Четыре человека пострадали в перестрелке в Москве

Россиянка решила нанять киллера для убийства своего мужа, но была задержана

Жительницу Подмосковья избили и изнасиловали в лесу
#магазин
#конфликт
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидата в мэры мексиканского города застрелили на встрече с избирателями
30 мая 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В мексиканском штате Герреро был застрелен кандидат на пост главы муниципалитета Коюка-де-Бенитес от оппозиционной коалиции Хосе Альфредо Кабрера Барриентос. Это произошло на закрытии избирательной кампании в общине Лас-Ломас.
Как сообщается в блоге Новостного агентства Герреро в социальной сети X (бывший Twitter), Барриентос приехал на завершающую встречу с избирателями в общину, из которой был родом. Во время разговора с людьми, к кандидату в мэры от оппозиционного блока PRI-PAN-PRD со спины подошёл неизвестный с пистолетом и произвёл по меньшей мере 16 выстрелов. Барриентос скончался на месте.

По данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, в Мексике менее чем за год, начиная с прошлого лета, были убиты 82 человека, связанные с избирательным процессом. Из них 34 были кандидатами на различные местные должности. Всего за 2023-2024 год в этой сфере зафиксировано 2 172 случая насилия, включая угрозы и похищения.

Читайте также:

Главу бурятского села Леонтьеву во сне застрелил супруг

В США подросток застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество

Fox News: Американский полицейский застрелил беременную темнокожую девушку
#twitter
#мексика
#выборы
#мэр
#кандидаты
#оппозиция
#выстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф