Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах

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Пассажирский лайнер, совершавший рейс из Петербурга в Сочи, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала SHOT, на борту воздушного судна Airbus A319 авиакомпании «Россия» случилась утечка топлива. Уточняется, что пострадавших нет.
Похожее происшествие случилось в сентябре прошлого года, когда самолет «Сочи–Омск» сел на пшеничное поле. На борту находился 161 пассажир, 23 из которых — дети. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Тогда у самолета «Уральских авиалиний» отказала гидросистема. Пассажирам оказали помощь психологи, а также людей разместили во временных пунктах. Решение посадить самолет на поле было единственно верным в той ситуации. Командиром судна был 32-летний Сергей Белов.
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Никита Кротов