Самолет с 179 пассажирами на борту загорелся в небе Индии

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Самолет авиакомпании Air India совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе, пишет Daily Mail (DM).
Как сообщает издание, все случилось 18 мая. Двигатель воздушного судна загорелся в небе через несколько минут после вылета. Экипаж объявил ЧС и решил вернуться в аэропорт. После приземления людей эвакуировали, пожар был оперативно потушен.
В заявлении авиакомпании сообщается, что для выявления причины возгорания необходимо провести тщательное расследование. О результатах будет сообщено дополнительно.
Ранее самолет авиакомпании Garuda Indonesia с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за пожара.
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В заявлении авиакомпании сообщается, что для выявления причины возгорания необходимо провести тщательное расследование. О результатах будет сообщено дополнительно.
Ранее самолет авиакомпании Garuda Indonesia с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за пожара.
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Алёна Самарева