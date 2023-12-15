Патриарха Кирилла объявили в розыск на Украине

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом следует из розыскной базы ведомства.
Отмечается, что российского патриарха Служба безопасности Украины разыскивает ещё с 11 ноября. В карточке указывается, что он якобы «скрывается от досудебного расследования», что и стало причиной для объявления в розыск. Также в базе ведомства написано и мирское имя патриарха – Владимир Гундяев.
Если главу РПЦ задержат, украинский суд изберёт меру пресечения в виде ареста.
Ранее патриарха Кирилла заочно обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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Анастасия Чинкова