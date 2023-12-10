Патриарх Кирилл заявил, что Россия является одной из пяти свободных стран в мире

Фото: сайт Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Знаменском храме при главке МВД по Москве заявил, что россияне должны благодарить Бога за то, что они живут в свободной стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриарха.
«Мы живём в благополучное время, и это благополучие не должно отдалять нас от Бога. А наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день», — сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что в настоящее время большинство стран нельзя назвать по-настоящему свободными. Патриарх также призвал молиться за Родину, российских бойцов и президента Владимира Путина.
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