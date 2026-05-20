Педофилы 16 лет устраивали «ночи изнасилования детей» при попустительстве органов

Педофилы 16 лет насиловали и пичкали детей наркотиками в Шотландии

Фото: istockphoto/mactrunk

В Шотландии осудили группу из шести человек, которые на протяжении 16 лет систематически насиловали и истязали детей в собственном доме. Об этом пишет Daily Star.





Преступления совершались с 2007 года — с момента рождения одного из пострадавших — и вплоть до ареста пятерых мужчин и одной женщины. Родственные или иные связи между фигурантами не раскрываются.



Точное число жертв не называется, но известно, что издевательствам подвергались дети разного возраста. Младших школьников заставляли есть собачий корм, унижать друг друга, а также запирали в микроволновой печи и морозильной камере.



Взрослые устраивали так называемые «ночи изнасилования детей». Подростков не только насиловали, но и принуждали к употреблению наркотиков.



Местные жители замечали тревожные признаки — дети часто приходили в школу грязными, плохо пахли, просили еду у прохожих и стучали в окна, умоляя о помощи. Однако сигналы в профильные ведомства никто не передал.



Суд приговорил всю компанию к 93 годам лишения свободы. Освободят их только после того, как они докажут, что перестали представлять опасность для общества.



