Педофилы начали охотиться на детей в Roblox

17 ноября 2025, 16:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

За последние три месяца половина всех инцидентов в Roblox связана с домогательствами: сексуальное общение, вымогательство интимных фото и виртуальный секс с игровыми персонажами. Основными жертвами оказываются дети от 7 до 14 лет.