Педофилы начали охотиться на детей в Roblox
За последние три месяца половина всех инцидентов в Roblox связана с домогательствами: сексуальное общение, вымогательство интимных фото и виртуальный секс с игровыми персонажами. Основными жертвами оказываются дети от 7 до 14 лет.
Как сообщает Telegram-канал Shot, анонимные взрослые в игре также устраивают насилие, вымогают внутриигровую валюту и угрожают школьникам, иногда переводя общение в сторонние мессенджеры. Большинство опасных действий происходит в приватных комнатах, недоступных модераторам платформы.
Российская киберполиция рекомендует родителям использовать родительский контроль, ограничивать общение «только друзьями» и удалять платёжные данные из аккаунта ребёнка, чтобы снизить риски.
