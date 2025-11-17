Достижения.рф

Педофилы начали охотиться на детей в Roblox

Фото: iStock/Tero Vesalainen

За последние три месяца половина всех инцидентов в Roblox связана с домогательствами: сексуальное общение, вымогательство интимных фото и виртуальный секс с игровыми персонажами. Основными жертвами оказываются дети от 7 до 14 лет.



Как сообщает Telegram-канал Shot, анонимные взрослые в игре также устраивают насилие, вымогают внутриигровую валюту и угрожают школьникам, иногда переводя общение в сторонние мессенджеры. Большинство опасных действий происходит в приватных комнатах, недоступных модераторам платформы.

Российская киберполиция рекомендует родителям использовать родительский контроль, ограничивать общение «только друзьями» и удалять платёжные данные из аккаунта ребёнка, чтобы снизить риски.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0