Пенсионерка, пытавшаяся сжечь военкомат в Петербурге, думала, что выполняет задание ФСБ

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Пенсионерка, которая подожгла автомобиль возле военкомата в Санкт-Петербурге, думала, что выполняет спецоперацию по задержанию мошенника. Об этом заявил телеграм-канал SHOT, ссылаясь на собственный источник.
По данным SHOT, 75-летняя Галина Иванова думала, что беседует по телефону сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, потому что ей так представились. Она рассказала следователям, что ее попросили в помощи в задержании коррумпированного работника местного военкомата, который также занимается мошенничеством. Она отметила, что у него был украинский акцент.
Собеседник попросил пенсионерку поджечь машину «преступника», чтобы он вышел из здания. Выяснилось, что владелец авто не работает в военкомате, а в момент поджога обедал в кафе.
Когда Галина Иванова все сделала, как просили, собеседник сказал ей крикнуть «Слава Украине», после чего женщина поняла, что ее обманули.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Женщине грозит до двух лет колонии.
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Собеседник попросил пенсионерку поджечь машину «преступника», чтобы он вышел из здания. Выяснилось, что владелец авто не работает в военкомате, а в момент поджога обедал в кафе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Женщине грозит до двух лет колонии.
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Алина Юрчак