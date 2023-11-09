Пентагон признал, что хуситы сбили БПЛА MQ-9 Reaper США у побережья Йемена

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В Пентагоне признали, что у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оборонного ведомства.
Движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, ранее заявляло о сбитом БПЛА, который осуществлял в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена «враждебные действия в рамках военной поддержки Соединённых Штатов израильского образования».
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