Петербургский курьер пытался разрешить конфликт с таксистом с помощью топора

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В центре Санкт-Петербурга дорожный конфликт между курьером на байке и водителем такси едва не закончился разборками в стиле Раскольникова. В качестве аргумента в споре доставщик решил воспользоваться топором.
Курьера с топором разыскивали не только полиция, но и работодатель. В службе доставки рассказали, что уже нашли его и отключили от системы. Он больше не сможет осуществлять доставку заказов. Полицейские еще продолжают выяснение всех обстоятельств инцидента.
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Александр Бойцов