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Петербургский курьер пытался разрешить конфликт с таксистом с помощью топора

01 декабря 2023, 16:29
Фото: istockphoto/A_N

Фото: istockphoto/A_N

В центре Санкт-Петербурга дорожный конфликт между курьером на байке и водителем такси едва не закончился разборками в стиле Раскольникова. В качестве аргумента в споре доставщик решил воспользоваться топором.

На светофоре на Вознесенском проспекте перед такси остановился курьер на байке, рассказывает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Молодой человек достал из термосумки топор и пошел к таксисту, желая решить какой-то давний спор, связанный с использованием баллончика, как можно было понять из его агрессивных выкриков. В какой-то момент байк упал, а доставщик отвлекся на свой транспорт. Тогда таксист по встречной полосе обогнул его и уехал.

Курьера с топором разыскивали не только полиция, но и работодатель. В службе доставки рассказали, что уже нашли его и отключили от системы. Он больше не сможет осуществлять доставку заказов. Полицейские еще продолжают выяснение всех обстоятельств инцидента.

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#работодатель
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Самые опытные следователи и криминалисты расследуют убийство Кивы
На месте убийства экс-депутата Рады Кивы работают самые опытные следователи
06 декабря 2023, 22:34

Фото: iStock/gorodenkoff

На месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в деревне Супонево Одинцовского городского округа работают наиболее опытные следователи. Об этом передает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя подмосковного управления СК России Ольгу Врадий.
Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.


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#маршрут
#труп
#мероприятия
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#происшествия
#депутат
#сбу
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Убийца Кивы следил за ним не менее трех последних недель
06 декабря 2023, 22:08

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Убийца бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.
Согласно сообщению, за это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. По данным СМИ, он знал, что за ним следят, и поэтому переехал в подмосковный отель «Величъ Country Club» из Москвы 2,5 месяца назад.

Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.На месте убийства продолжают работу сотрудники следственного комитета. В отель никого не пускают.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья.

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#депутат
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Уголовное дело о подготовке к убийству журналиста Соловьёва направили в суд
06 декабря 2023, 21:42

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Уголовное дело о подготовке неонацистской организацией покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва передано в суд. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Уточняется, что в деле фигурируют семь лиц, пытавшихся убить Соловьёва. 

Эти люди, в зависимости от роли и участия, обвиняются в организации террористической группировки и участии в её деятельности; публичных призывах к осуществлению террористических актов, пропаганде и оправдании терроризма; публичных призывах к совершению экстремистских действий; возбуждении ненависти или вражды; незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств; умышленном уничтожении имущества; подготовке к убийству и незаконном обороте наркотиков. 

Уголовное дело было направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения. 

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#суд
#уголовное террористы
#журналист
#убийство
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Командира СОБРа «Рысь» Алпатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах
Начштаба СОБР «Рысь» Алдатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах
06 декабря 2023, 21:04

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова задержали по делу об убийстве двух человек в начале 2000-х. Об этом сообщает РБК.
В апреле 2023 года ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД, который подозревался в совершении двойного убийства. Согласно его показаниям, имелись два подельника: Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергея Волоснтных. Они оба были задержаны в среду, 6 ноября, о чём сообщил депутат Госдумы, бывший представитель Росгвардии Александр Хинштейн. 

Уголовное дело по факту похищения двух человек было возбуждено в 2003 году. Преступники требовали выкуп в полмиллиона долларов. В октябре 2021 года дело передали в Главное следственное управление СК, где расследование продолжилось. Оно привело к новым сведениям. Выяснилось, что похищенных убили и с привязанными к ногам гирями сбросили в подмосковный водоём, на дне которого они и были обнаружены. 

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#убийство
#мвд
#уголовное фсб
#расследование
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Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара в Донецке
Два сотрудника МЧС погибли, 10 пострадали при тушении пожара в Донецке
06 декабря 2023, 20:52

Фото: iStock/DmyTo

Два сотрудника МЧС погибли, десять – пострадали при тушении пожара в Донецке из-за повторного обстрела территории украинскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Донецкой Народной Республике в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в следствие обстрела. Прибывшие на место пожарные установили, что произошла разгерметизация цистерн с битумом, и приступили к тушению. 

Во время того как они работали над ликвидацией пожара произошёл ещё один обстрел со стороны Украины. В результате два сотрудника МЧС погибли, ещё десять госпитализированы с ранами разной степени тяжести. 

Кроме того, были повреждены четыре автомобиля ведомства. 

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Мужчина избил одноклассника своей дочери в Волгоградской области
Подросток попал в больницу после избиения отцом одноклассницы
06 декабря 2023, 20:07

Фото: iStock/artolympic

Житель Волгоградской области избил в школе 16-летнего мальчика, который конфликтовал с его дочерью. Об этом пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что накануне в больницу города Волжского попал 16-летний школьник с сотрясением мозга. Выяснилось, что его избил отец одноклассницы. 

В полиции рассказали, что 39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с парнем, который постоянно конфликтует с его дочерью. Однако спокойно отец девочки поговорить не смог. В ходе беседы он ударил своей головой в голову мальчика. 

В пресс-службе отметили, что пострадавший мальчик имеет положительную характеристику, не состоит на учёте. 

Полиция приступила к проведению проверки. 

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#избиение
#школьники
#больница
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На Украине признали причастность СБУ к подрыву автомобиля с депутатом ЛНР Поповым
«Общественное»: к убийству депутата ЛНР Попова причастна СБУ
06 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/AndrisBarbans

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью». 

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что автомобиль, в котором ехал депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, был взорван. Политик погиб на месте от полученных ран. 

Также в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, тело которого нашли в Одинцовском районе Московской области. Украинские СМИ также написали, что в этому убийству причастна СБУ. 

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#лнр
#депутат
#теракт
#сбу
#украина
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Экс-депутат Рады Кива был убит выстрелом в голову в Подмосковье
СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Рады Кивы в Одинцове
06 декабря 2023, 19:34

Фото: iStock/Chalabala

По факту убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцове возбуждено уголовное дело. Мужчина скончался от огнестрельных ранений. Об этом сообщили ГСУ СК России по Московской области.
«По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убитым оказался экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. 

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#мероприятия
#мужчина
#происшествия
#депутат
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В Чувашии пятеро детей оказались в больнице после катания на тюбингах
06 декабря 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Чувашии пятеро детей госпитализировали с серьёзными травмами после катания на тюбингах.
Минздрав региона пишет, что предупреждали родителей об опасности такого развлечения. 

«За последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы попали 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных «ватрушках», - говорят в министерстве.
У 5-летнего мальчика диагностировали перелом бедра. Врачам провели операцию. Другой ребёнок сильно ударился лицом о скамейку во время катания. Он лежит в отделении оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии.

Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.

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