Питбуль вцепился в лицо ребенку в Калининграде — фото

05 августа 2025, 17:54

В Калининграде школьница пострадала в результате нападения пса породы питбуль

Фото: istockphoto/Beaubizz

В Калининграде прокуратура начала проверку после инцидента, в котором собака укусила несовершеннолетнюю девочку за лицо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Нападение произошло вечером 4 августа. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Инцидент Калининград», видно, как на школьницу возле пешеходного перехода напала собака породы американский булли. Животное находилось с хозяевами, которые после происшествия быстро покинули место инцидента. Девочка получила травмы и нуждалась в медицинской помощи; врачам пришлось наложить несколько швов на рану лица.







Личности владельцев собаки были установлены — это двое 20-летних местных жителей. В настоящее время проводится доследственная проверка.



Ранее аналогичный случай произошел в Нижегородской области, где девочка также пострадала от нападения домашней собаки. Во время прогулки она столкнулась с агрессивным животным, а женщина, выгуливавшая собаку, не отреагировала на ситуацию и быстро ушла. Прохожие вызвали скорую помощь, и девочку госпитализировали в местную больницу, где ей была проведена срочная операция.