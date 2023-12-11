Под Астраханью собаки насмерть загрызли мужчину

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В поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области обнаружено тело мужчины с рваными ранами от укусов собак. Об этом сообщает СУСК России по региону.
«10 декабря 2023 года на участке местности около строящегося дома по улице Приточной в поселке Пригородный обнаружено тело местного жителя 1988 года рождения без признаков криминальной смерти», - говорится в сообщении.
На теле мужчины обнаружены рваные раны от укусов бродячих собак. Однако для выяснения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту назначена проверка. Дело находится под контролем прокуратуры.
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Элина Позднякова