Под Иркутском задержали мужчину, расчленившего женщину 16 лет назад
В городе Черемхове Иркутской области задержали мужчину по делу об убийстве женщины, совершенном 16 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Мужчина совершил преступление в декабре 2009 года в квартире на улице Маяковского. В тот момент он находился там вместе со своей возлюбленной и братом. Родственники вступили с женщиной в конфликт, в ходе которого избили ее и задушили.
После этого злоумышленники завернули тело в ковер и вывезли к угольному разрезу. Там они расчленили жертву и сожгли, а останки закопали на территории заброшенного дома в посёлке Гришино.
Одного из братьев задержали в день освобождения из исправительной колонии, где он отбывал наказание за другое преступление. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве группой лиц. Второй фигурант умер в 2025 году.
