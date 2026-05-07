Сбившему Добромилову мотоциклисту избрали меру пресечения

07 мая 2026, 17:55

Сбившему Добромилову мотоциклисту суд избрал домашний арест

В Москве суд избрал меру пресечения мотоциклисту, насмерть сбившему фотографа и модель Ксению Добромилову. Фигуранта дела отправили под домашний арест до 5 июля.





Информацию передает 7 мая корреспондент «Известий» из зала Никулинского суда. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



В ходе заседания следователь отметил, что за последние шесть лет водитель 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости. Байкер полностью признал свою вину.



Трагедия произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. Ксения Добромилова проводила съемку мотопоездки, когда ее сбил мотоциклист. От полученных травм 34-летняя девушка скончалась в карете скорой помощи. Сам водитель мотоцикла также пострадал. В отношении 34-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Помимо работы фотографом, Добромилова снималась в музыкальных клипах.



