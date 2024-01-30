Под обстрелом Пантелеймоновки в ДНР погибла мирная жительница

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Жительница посёлка Пантелеймоновка погибла в результате обстрела со стороны Украины, об этом сообщает СЦКК в своём Telegram-канале.
По информации центра, контролирующего военные преступления, совершённые Вооружёнными силами Украины, в результате обстрела 30 января в посёлке Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики погибла местная жительница 1970 года рождения.
Также сообщается, что под обстрелом получил повреждения продуктовый магазин «Ветка», расположенный в Пантелеймоновке.
Ранее в СЦКК сообщали, что во вторник 30 января украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по мирному населённому пункту в ДНР.
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Также сообщается, что под обстрелом получил повреждения продуктовый магазин «Ветка», расположенный в Пантелеймоновке.
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Евгения Парфентьева