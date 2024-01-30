ВСУ атаковали три села в Курской области

Фото: iStock/sommersby
Украинская сторона обстреляла сёла Гордеевка и Успеновка, а также поселок Теткино в Курской области. Обошлось без пострадавших. Об этом соогщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. К счастью, пострадавших нет. Частично нарушено электроснабжение в Гордеевке, как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в селе Успеновка в ближайшее время будет проведен подомовой обход. Все повреждения будут зафиксированы, а местные власти окажут собственникам пострадавших домов помощь в ремонте.
Читайте также:
Беспилотники ВСУ атаковали сразу два белгородских села
ПВО сбила беспилотник в Тульской области
МО РФ: Российские средства ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА над пятью регионами
Элина Позднякова