Под Пензой грузовик со взрывчаткой попал в тройное ДТП

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Под Пензой грузовик «Спецсвязи», перевозивший взрывчатые вещества, попал в тройное ДТП, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в кузове перевернувшегося грузовика коробки с надписью «Осторожно! Взрывается!». Место аварии было немедленно оцеплено, теперь там ждут специалистов по взрывчатке.
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