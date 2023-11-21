Под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более 10 человек

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По предварительной версии, захоронения могли быть сделаны в 90-х — эксперты оценили давность смерти в 20–30 лет.
Baza пишет, что останки людей нашли во время работ на Сетуньском проезде, где ранее находился ресторан «Гранатовый сад». В данный момент там идут работы по демонтажу подземных коммуникаций, во время которых на глубине 3,5 метра рабочие обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и десятки других костей, а также две челюсти.
Останки лежали пластом на уровне колодца, который демонтировали строители. Кому они принадлежат — неизвестно. Ресторан на этом месте появился в 2012 году. Ранее на территории были парковка и промзона.
Останки отправлены на экспертизу. Следователи инициировали проверку.
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Останки лежали пластом на уровне колодца, который демонтировали строители. Кому они принадлежат — неизвестно. Ресторан на этом месте появился в 2012 году. Ранее на территории были парковка и промзона.
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Мария Фирсова