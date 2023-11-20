Украинца подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше

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Гражданина Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше, об этом сообщили представители польской прокуратуры.
По информации ведомства, тела 29-летней женщины и двух её дочерей 1,5 и 4,5 лет обнаружили в городе Пущиково. Отмечается, что все трое погибли в результате удушения. В убийстве семьи подозревается их муж и отец – 42-летний гражданин Украины.
Подозреваемого удалось задержать, он полностью признал свою вину и заявил, что расправился с семьей, чтобы избавить их от проблем. Супруга жаловалась на проблемы с алкоголем у мужчины, большие долги и отсутствие работы.
Прокуратура направила в суд ходатайство об аресте подозреваемого.
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Подозреваемого удалось задержать, он полностью признал свою вину и заявил, что расправился с семьей, чтобы избавить их от проблем. Супруга жаловалась на проблемы с алкоголем у мужчины, большие долги и отсутствие работы.
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Евгения Парфентьева