Под Тверью в аварии с грузовиком и двумя легковушками погибли люди

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Два автомобиля и грузовик столкнулись в Тверской области, если погибшие. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
Уточняется, что после столкновения автомобилей на трассе, одна из легковушек загорелась.
Прибывшие на место ДТП пожарные потушили огонь, однако водитель и пассажир погибли.
Всего на месте происшествия работали 11 специалистов МЧС и три единицы пожарной техники.
Ранее ГСУ СК по Московской области сообщало, что в результате пожара в Подольске погибла женщина и её двухлетняя дочь. Уточняется, что трагедия произошла 11 ноября. В двухэтажном гараже вспыхнул пожар, трое пострадавших смогли выбраться из горящей постройки.
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Прибывшие на место ДТП пожарные потушили огонь, однако водитель и пассажир погибли.
Ранее ГСУ СК по Московской области сообщало, что в результате пожара в Подольске погибла женщина и её двухлетняя дочь. Уточняется, что трагедия произошла 11 ноября. В двухэтажном гараже вспыхнул пожар, трое пострадавших смогли выбраться из горящей постройки.
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Анастасия Чинкова