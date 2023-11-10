В Закарпатье грузовик задавил ребёнка, пока его пьяная мать лежала на земле

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic
В Закарпатской области на западе Украины случилось ДТП, в котором по вине пьяной матери скончался ребёнок.
«МК» пишет, что трагедия случилась в посёлке Ясиня. На записи видно, как мать идёт по тротуару и несёт ребенка на руках, потом ставит его на землю и падает. Пока женщина лежала и не могла встать, ребёнок выбежал на дорогу. За секунду до появления грузовика женщина заметила, что дочь вышла на дорогу. Она вскочила на ноги, но было уже поздно: ребёнок попал под колёса.
Сообщается, что полуторагодовалая девочка умерла в реанимации. Ее 32-летняя мать помещена в СИЗО, ей грозит тюремный срок.
Экспертиза показала, что в момент аварии в организме женщины было 1,7 промилле алкоголя. 57-летний водитель грузовика был трезв.
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Мария Фирсова