Под Волгоградом строителя обвинили в совращении школьниц, одна из которых его падчерица

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Под Волгоградом мужчину обвиняют в развращении двух несовершеннолетних девочек, одна из которых его падчерица. Однако мать девочки, жена обвиняемого, отрицает этот факт. Об этом пишет V1.RU.
Мужчина был задержан еще весной текущего года. При этом мать пострадавшей девочки заявила, что ее любимый мужчина не виноват, его просто оклеветали, а заявление их писать якобы заставили.
При этом осведомленный собеседник издания отметил, что ни обвиняемый, ни его защита не осведомлены обо всех этапах движения дела. Их только уведомили, что обвинение строится на показаниях падчерицы и ее мамы.
В настоящее время мужчине предъявили обвинение, однако с материалами дела его не ознакомили. Адвокаты ходатайствовали, чтобы к делу были привлечены свидетели, которые могли бы подтвердить, что мужчина не находился рядом с падчерицей в момент совершения преступления. Однако в этом им отказали.
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При этом осведомленный собеседник издания отметил, что ни обвиняемый, ни его защита не осведомлены обо всех этапах движения дела. Их только уведомили, что обвинение строится на показаниях падчерицы и ее мамы.
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Элина Позднякова