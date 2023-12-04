Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Экс-режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправлен в зону СВО.
Об MSK1.RU сообщила его сестра. Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года до выхода на свободу. Его изначальный 14-летний срок сократили вдвое. По словам сестры, он подписал контракт с Минобороны в октябре и сейчас редко выходит на связь.
5 ноября на странице Белостоцкого во «ВКонтакте» был опубликован пост, посвящённый его решению уйти на СВО.
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5 ноября на странице Белостоцкого во «ВКонтакте» был опубликован пост, посвящённый его решению уйти на СВО.
«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку, и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли», —такое послание оставил режиссер.Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграм-канале заявил, что РФ возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ. Отмечается, что созданная служба работает по принципу советской военной контрразведки. По словам парламентария, аналогичная структура должна действовать и в регионах РФ.
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Мария Фирсова