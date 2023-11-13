Подмосковная прокуратура проверяет условия содержания животных в приюте «Мечта»

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Прокуратура Московской области организовала проверку на подмосковной базе временного содержания животных «Мечта». Причиной стала информация о ненадлежащем содержании там питомцев, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Проверка организована в связи с появившейся в соцсетях информацией о ненадлежащем содержании животных на территории базы временного содержания «Мечта» в Богородском городском округе. Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными», – уточнили ТАСС в пресс-службе.Ранее в соцсетях появились фотографии истощённых животных, живущих на зообазе.
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Лора Луганская