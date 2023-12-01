Подмосковные автоинспекторы помогли женщине, у которой в автомобиле начались роды

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Сотрудники Госавтоинспекции Московской области проводили в больницу женщину, у которой начались роды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Капитан полиции Виталий Подшибякин и старший лейтенант полиции Алексей Четвериков несли службу на 111-м км автодороги М-4 «Дон». К экипажу дорожно-патрульной службы подъехала иномарка, из которой вышел взволнованный водитель. Он сообщил, что в салоне находится его беременная жена, у которой начались роды.
Однако по приезде стало известно, что женщина родила сына в салоне автомобиля супруга. Их срочно передали врачам, после чего автоинспекторам сообщили, что жизни и здоровью женщины и младенца ничто не угрожает.
В день выписки Подшибякин и Четвериков приехали поздравить молодую мать. Они подарили ей цветы и детское автокресло. Малыш отправился домой в автолюльке по всем правилам безопасности.
Молодые родители поблагодарили сотрудников ДПС за помощь.
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«Полицейские, опасаясь за здоровье матери и младенца, решили, не дожидаясь врачей, немедленно сопроводить иномарку в ближайший перинатальный центр, находящийся в городском округе Ступино. Выбрав короткий и безопасный путь, включив проблесковые маячки и спецсигналы, сотрудники ДПС проводили будущую маму в медучреждение», – говорится в сообщении.
В день выписки Подшибякин и Четвериков приехали поздравить молодую мать. Они подарили ей цветы и детское автокресло. Малыш отправился домой в автолюльке по всем правилам безопасности.
Молодые родители поблагодарили сотрудников ДПС за помощь.
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Лора Луганская