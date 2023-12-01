Площадь пожара на «Садоводе» увеличилась до 350 кв.м - видео

Фото: iStock/Prathaan
Площадь пожара на столичном рынке «Садовод» составляет 350 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Площадь пожара - 350 квадратных метров. К месту пожара следует лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что из горящего помещения спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. При этом тушение огня осложняется высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой.
Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. Не менее двух человек пострадали при пожаре. Огонь продолжает стремительно распространяться.
Читайте также:
Два человека пострадали при пожаре на рынке «Садовод»
В Москве горит рынок «Садовод», есть пострадавшие
CNN: СБУ устроили диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии
Элина Позднякова