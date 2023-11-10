Подмосковный омбудсмен Фаевская заинтересовалась избиением учительницы Деденевской школы

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская взяла под контроль ситуацию в Деденевской школе Дмитровского городского округа школе, где родственники ученицы избили педагога. Она назвала подобное поведение неприемлемым.
«События, произошедшие, неприемлемы. Срывать учебный процесс, использовать оскорбления и рукоприкладство недопустимо ни в каких случаях. Правоохранительные органы дадут объективную и достоверную оценку произошедшему. Держу ситуацию на личном контроле», – отметила Фаевская.Ранее сообщалось о ЧП в школе им. Н.К. Крупской в посёлке Деденево. Мать и старшая сестра ученицы, которой педагог сделала замечание за некорректное поведение на уроке, пришли в школу и ударили эту учительницу. Минобразования Московской области проводит проверку.
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Лора Луганская