В подмосковном Минобразования прокомментировали избиение педагога за замечание школьнице

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В школе им. Н.К. Крупской в посёлке Деденево Дмитровского городского округа проводят проверку. Об этом заявили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Ранее сообщалось, что мать и старшая сестра ученицы, которой педагог сделала замечание за некорректное поведение на уроке, пришли в школу и ударили эту учительницу.
По данным телеграм-канала Baza, в школу приезжала полиция. Всем ученикам запретили обсуждать драку и публиковать в соцсетях связанные с ней фото и видео.
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«Ученица спровоцировала учительницу, оскорбляя её. После замечания со стороны женщины она позвонила и пожаловалась маме. Женщина вместе со старшей дочерью пришли в школу и нанесли телесные повреждения педагогу», – уточнили в ведомстве.
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Лора Луганская