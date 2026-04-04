«Подожгу зажигалкой»: В Екатеринбурге пассажир автобуса приставал к африканцам
В Екатеринбурге пьяный мужчина в автобусе маршрута №58 приставал к пассажирам из Африки. Об этом сообщает Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Согласно видео, которое сняли пассажиры, мужчина с татуировкой на шее сидел напротив африканцев и высказывал в их сторону провокационные реплики. Сначала он заявил, что уроженцы Африки в клипах по телевизору выглядят «пободрее», затем спросил, есть ли у них наркотики.
После этого гражданин с нецензурной бранью сказал, что в обмен на обучение «нигерийскому рэпу» готов научить гостей города «русской кухне». Затем он протянул руку к волосам темнокожего пассажира и обещал поджечь их зажигалкой. На текущий момент неизвестно, обращались ли пострадавшие пассажиры или очевидцы в полицию.
