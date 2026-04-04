Во Владимирской области женщина забросала мусором Вечный огонь
Во Владимирской области женщина бросила в Вечный огонь мусор и личные вещи. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, инцидент произошёл в городе Карабаново у памятника погибшим карабановцам 1941–1945 годов и монумента «Вечный огонь» на улице Победы.
47-летняя местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Прохожая заметила действия женщины, сделала ей замечание и сообщила о случившемся в местную администрацию.
Сотрудник ведомства изучил записи с камер видеонаблюдения и подал заявление в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершённое публично). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до трёх лет.
Следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы установить мотивы и другие обстоятельства произошедшего. Правоохранители задержали подозреваемую и решают вопрос о мере пресечения.
