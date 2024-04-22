Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки арестовали на два месяца

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве мотоциклиста на парковке в Москве, был арестован на два месяца по решению Замоскворецкого суда столицы, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Аббасова Шахина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года», — говорится в сообщении.На заседании Аббасов заявил, что не имел намерения убивать москвича, «но так вышло». 21-летний молодой человек отказался признавать свою вину в умышленном убийстве и попросил не привлекать своих родственников к уголовной ответственности. Однако следствие утверждает, что отец Аббасова пытался уладить дело, договорившись с родственниками погибшего.
Напомним, 17 апреля Аббасов припарковал машину у подъезда дома на улице Краснодарской в Люблино, заблокировав проезд. Ему сделал замечание 25-летний молодой человек. Возник конфликт, в результате которого сделавший замечание получил ножевое ранение. Он скончался в больнице.
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