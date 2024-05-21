Подросток-мигрант подстрелил 10-летнего мальчика в российском регионе

Фото: istockphoto/Prathaan
В городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе 16-летний уроженец Закавказья выстрелил в 10-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на МВД России.
По данным правоохранителей, подросток вместе с компанией сверстников целился из пневматического пистолета в голову проезжающим мимо детям.
Он прицелился в голову 6-летнему ребенку, но 10-летний мальчик сделал ему замечание, после чего подросток выстрелил ему в бедро.
Полицейские быстро установили личность стрелявшего, задержали его и доставили в отделение.
Пневматическое оружие изъято. Материалы переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Он прицелился в голову 6-летнему ребенку, но 10-летний мальчик сделал ему замечание, после чего подросток выстрелил ему в бедро.
Полицейские быстро установили личность стрелявшего, задержали его и доставили в отделение.
Пневматическое оружие изъято. Материалы переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Артем Кузьмин