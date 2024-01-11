Охотинспектор подстрелил школьницу в лесу Челябинской области

Инспектор союза охотников и рыболовов Челябинской области случайно подстрелил 17-летнюю девушку. Об этом сообщает URA.RU. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).