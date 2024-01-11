Охотинспектор подстрелил школьницу в лесу Челябинской области

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Инспектор союза охотников и рыболовов Челябинской области случайно подстрелил 17-летнюю девушку. Об этом сообщает URA.RU. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Инцидент произошел января в лесном массиве в Аргаяшском районе. Девушка с друзьями ехали через лес из одного посёлка в другой. Школьница вышла, когда автомобиль застрял в снегу, чтобы помочь вытолкнуть ее. В этом время мужчина охотился на дичь. Он выстрелил, но промахнулся и попал ей в спину.
Девушку доставили в областную больницу Челябинска и прооперировали.
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Алина Юрчак