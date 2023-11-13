Подручный вора в законе Бекмурадов отправился из колонии на СВО

Фото: iStock/Andrii Zorii
Бывший майор ВДВ, подручный вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) Батыр Бекмурадов из колонии строгого режима отправился на спецоперацию, об этом сообщает «КоммерсантЪ».
В 2018 году Бекмурадова приговорили к шести годам лишения свободы за вымогательство в составе группы лиц, а в 2021 году ещё к шести годам за похищение американского бизнесмена Бориса Минахи.
Как стало известно источникам «Коммерсанта», из колонии строго режима в Липецкой области Бекмурадов отправился в зону проведения специальной военной операции несколько недель назад, где командует одним из подразделений.
Отмечается, что 53-летний заключенный был осуждён, суммарно, на 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
«Вагнеровцы» уже в ближайшее время вернутся на СВО в составе спецназа «Ахмат»
Сын Евгения Пригожина стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии
В Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» похитил и изнасиловал знакомую
Как стало известно источникам «Коммерсанта», из колонии строго режима в Липецкой области Бекмурадов отправился в зону проведения специальной военной операции несколько недель назад, где командует одним из подразделений.
Читайте также:
«Вагнеровцы» уже в ближайшее время вернутся на СВО в составе спецназа «Ахмат»
Сын Евгения Пригожина стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии
В Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» похитил и изнасиловал знакомую
Евгения Парфентьева