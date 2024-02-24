Полицейские Санкт-Петербурга задержали ранее судимого наркодельца

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Полиция Санкт-Петербурга задержала 35-летнего мужчину, который содержал нарклабораторию.Об этом сообщает Telegram – канал «Петербургская полиция».
В ходе расследования уголовного дела 21 января оперативники Адмиралтейского района нагрянули с обыском в дом по улице Митрофаньевской, где после осмотра помещений были изъяты весы, полимерная банка с зелёной массой внутри, банки с белым порошком.
Проведённая экспертиза дала заключение, что изъятый порошок является наркотиком мефедроном. На допросе мужчина сказал, что планировал продать наркотик. Кроме мефедрона в его доме обнаружили 300 граммов фенэтиламина.
Полиция возбудила уголовное дело против хозяина дома по уголовной статье «Покушение на сбыт наркотических средств. Все средства для изготовления мефедрона также были изъяты. Мужчина был задержан. Позднее оказалось, что он был трижды судим за изготовление и сбыт наркотиков.
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Проведённая экспертиза дала заключение, что изъятый порошок является наркотиком мефедроном. На допросе мужчина сказал, что планировал продать наркотик. Кроме мефедрона в его доме обнаружили 300 граммов фенэтиламина.
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Сергей Калугин