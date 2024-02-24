Полицейские Санкт-Петербурга задержали ранее судимого наркодельца

С начала 2024 года в сеть утекло более 510 миллионов записей о гражданах России, из которых 500 миллионов были изъяты в ходе одного инцидента. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.